Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Гибелью двоих человек обернулся пожар в заброшенном частном доме в Курортном районе Северной столицы. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар в доме

Сообщение о пожаре поступило в 01:37 мск. Горел двухэтажный, размером в плане 10×12 метров, дом №14 на Торфяной улице. Тушением огня занимались 15 пожарных на трех единицах техники. В четыре часа утра пожар был ликвидирован.

В доме выгорел второй этаж и чердак. На месте пожара были найдены двое погибших. Идет проверка обстоятельств пожара и гибели людей.