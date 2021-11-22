Благовещенск, 22 ноября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Благовещенске пользуется популярностью печать QR-кодов на брелоках. Их также наносят на футболки, маски и обложки для паспорта, сообщила «Амурская правда». О предпочтениях амурчан рассказала предприниматель, которая оказывает такую услугу.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Читайте также: Жительница Приамурья делает для земляков защитные маски с QR-кодами

«Многие не хотят носить код на лице. Им неприятно, что сканер подносят к щеке. Тогда я перешла на изготовление брелоков. Они сейчас гораздо популярнее. Многие переживают, что через год QR-код изменится и брелок придется выбросить, но это не так. Этот QR-код ваш навсегда, меняются только данные на портале «Госуслуги», — рассказала создатель брелков.

Таким бизнесом занимается не она одна. В Благовещенске есть ещё одна компания, которая оказывает услуги по нанесению QR-кода на различные предметы.

«Изделие с кодом на одной стороне стоит 250 рублей, на двух сторонах — 300 рублей. К QR-коду владельцы часто добавляют личную информацию: имя, дату рождения, паспортные данные», — отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, сначала благовещенцам предлагали заказать защитную маску с изображением личного QR-кода. Эта услуга оказалась востребована. С 18 октября в регионе действуют ограничения на посещение мест массового скопления людей.