Владивосток, 22 ноября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Снег с дождём нарушил электроснабжение в нескольких районах Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе правительства края.

Primorsky.ru Лед на проводах

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Бригады энергетиков устраняют аварии на электросетях в четырех муниципалитетах региона: в Большом Камне, Партизанске, Хасанском районе и Тернейском округе.

«Были отключения света в Артеме, Владивостоке, Ольгинском районе и Пограничном округе. К настоящему времени электроснабжение восстановлено», — добавили специалисты.

В связи с непогодой энергокомпании усилили аварийные подразделения высокопроходимой техникой, оборудованием и людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, телеграм-каналы и соцсети Приморья с утра 22 ноября активно заполняются фото и видео последствий ночного снежного циклона с дождём. Приморцы в сообщениях пишут, что в регионе может повториться ледяной шторм 2020 года.