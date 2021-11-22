Челябинск, 22 ноября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Челябинске под комплексное развитие территории (реновацию) утвердили пять площадок. Об этом пишут СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реновация

В выбранных микрорайонах уберут аварийные дома. Вместо них построят новые жилые кварталы. Как пишет 74.ru, пилотными являются три площадки. Это окрестности элеватора на территории Советского района, Каширинский рынок и жилой квартал на территории Ленинского района.

Также данный список пополнили промплощадка на проспекте Ленина и участок земли напротив торгового центра на территории Калининского района.

Всего в Челябинске к реновации ранее заявляли 32 территории. Из них пять уже утверждены.