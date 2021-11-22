Уфа, , 07:39 — REGNUM Два человека, в том числе один ребенок, погибли в результате пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба республиканского МЧС по региону.

Пожар в доме Ada Be

Сообщается, что ночью спасатели Стерлитамака получили сообщение о том, что на ул. Демократическая, дом 3 загорелся частный жилой двухэтажный кирпичный дом размерами 10×8 метров. По тревоге были подняты 15 огнеборцев на пяти единицах техники.

По предварительной информации, в доме жила семья из пяти человек. В момент возгорания, в доме были четыре человека: отец и трое детей (девочка 2007 года рождения и два мальчика 2009 и 2016 годов рождения). Мама в это время работала на стекольном заводе в ночную смену.

В ходе борьбы с огнем было найдено тело мужчины (предположительно отца). Позже было обнаружено тело мальчика.

«Девочка вывела только братика, который потом забежал обратно в дом и в итоге погиб. Младшего ребёнка спас мужчина», — говорится в сообщении.

Мать сейчас находится с детьми.

«В ходе опроса соседа, установлено, что он услышал крики о помощи девочки. Мужчина быстро выбежал и узнав от девочки, что в мансардном этаже остался самый младший ребёнок, залез в окно мансардного этажа по выступам дома и спас ребенка», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в сгоревшем доме обнаружили тела двух мужчин.