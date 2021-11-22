Барнаул, 22 ноября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Судя по заявлению серологического исследования Европейского университета в Санкт-Петербурге, можно сделать вывод о том, что тестированию на антитела к коронавирусу подвергались преимущественно вакцинированные и переболевшие. Поэтому цифра 83% относится не ко всей популяции и свидетельствует не о формировании коллективного иммунитета, а лишь об эффективности вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин (Алтайский край). Что касается необходимости введения локдауна, то доктор пояснил:

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«Есть авторитетные сторонники и противники этой противоэпидемической меры. Будущее покажет, кто был прав. Раньше в качестве профилактики и борьбы с инфекцией однозначно применялись запрет выходить на улицы и поливка этих улиц антисептиком. По мере накопления знаний стало ясно, что такие меры являются бессмысленными».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Европейского университета в Санкт-Петербурге, лаборатории Genetico и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, у 83% участников нового этапа серологического опроса, проведённого октябре 2021 года, есть антитела к новому коронавирусу.

Результат рассчитан с учетом поправки на согласие участвовать в исследовании. 95% доверительный интервал оценки — 80,6% до 85,5%. Среди невакцинированных участников исследования коронавирусом переболели 78%.

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