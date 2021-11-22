София, , 07:32 — REGNUM Действующий президент Болгарии Румен Радев набрал большинство голосов во втором туре выборов главы государства. Об этом 22 ноября сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основании обработки 99,44% протоколов.

Румен Радев Rumenradev.org

По данным на 04:00 по местному времени (05:00 мск) свои голоса за действующего президента Радева отдали 66,67% избирателей (1 532 412 человек). За второго кандидата на пост главы государства, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова проголосовали 31,85% избирателей (732 035 человек). Против всех высказались 1,48% избирателей (33 979 человек).

Второй тур президентских выборов состоялся в Болгарии 21 ноября. Серьёзных нарушений во время процедуры голосования зафиксировано не было. Вместе с Радевым во втором туре голосования побеждает Илияна Йотова, которая баллотировалась на пост вице-президента Болгарии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что явка во втором туре президентских выборов в Болгарии превысила 25%.

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