22 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

В Медногорске Оренбургской области инвалид полз на четвереньках в поликлинике на прием к врачу. Процесс очевидец снял на видео и с комментариями выложил в интернете. Видеоролик вызвал бурю эмоций пользователей соцсетей и проверки со стороны разных ведомств

Наталья Хомутова, , 16:04 — REGNUM В городе Медногорске Оренбургской области местная больница «прославилась» на всю страну. В интернете опубликовали видеоролик, где запечатлено, как по коридору лечебного учреждения ползком передвигается инвалид. Женщина-очевидец прокомментировала ситуацию: «Мужчине не дали коляску. На четвереньках ползает. Сказали, что одна коляска».

Михаил Мурашко. Министр здравоохранения Российской Федерации с 21 января 2020 года Duma.gov.ru

Подписчики пабликов, по которым разлетелось видео, выражают возмущение и кивают на последствия оптимизации в сфере здравоохранения, которая проводилась на благо народа. Люди также отмечают проблему безбарьерной среды. Редко в каких больницах и поликлиниках инвалиды могут комфортно передвигаться. Способом передвижения инвалида в Медногорске люди были шокированы.

«Это просто дно…» — отметила одна из подписчиков Instagram.

«Нет. Дно уже пробито!» — отреагировал другой комментатор.

Люди отмечают дефицит инвалидных колясок в учреждениях. И это характекрно для многих регионов. «Я лично видела, как ругались из-за коляски в поликлинике. Коляска одна, инвалидов приехало сразу два. Решили мирным путем: привезли одного на нужный этаж и пересадили на стульчик, коляску забрали для перевозки второго», — оставила комментарии Анна К. в соцсети «ВКонтакте».

»Зачем ему ползти? Врачи на дом к таким приезжают», — недоумевает Валерий Б.

«Ездят! Почитай, как они ездят. По 12 часов эти ездки ждать приходится, я талон к ангиохирургу с 15 августа жду, а сегодня уже 20 ноября, 15 ноября заходил в поликлинику сверятся, сказали — ждите. Вот она минимизация и оптимизация», — ответил другой пользователь интернета.

Люди предлагают помощь. Они готовы предоставить инвалидные коляски. «Я найду коляски, и придумаем как передать», — оставила запись Людмила.

Ряд пользователей обратили внимание на то, как бойко мужчина ползает на четвереньках, и заподозрили подвох. «Очень похоже на провокацию!» — считает Дмитрий О. И он не одинок в таком мнении.

У пенсионера специальные перчатки, наколенники, налокотники для передвижения Цитата из видео: инвалид на коленях ползёт на приём к врачу в поликлинике. 2021. Россия

На шумиху, поднятую вокруг ползающего по больнице инвалида, внимание обратили прокуратура и Росздравнадзор. Они заявили о том, что проведут проверки организации медицинской помощи в поликлинике Медногорска и исполнения законодательства в части обеспечения доступной среды для инвалидов. Минздрав заявил о проверке со своей стороны.

Вскоре история получила продолжение. В Instagram-аккаунте Медногорской больницы появился официальный комментарий. Учреждение заявило, что инвалид обеспечен органами социальной службы средствами передвижения (коляской). Однако данным видом передвижения не пользуется, так как выбирает для себя более привычный способ.

«При посещении городской поликлиники ему и его сопровождающей сотрудниками медицинской организации было предложено воспользоваться коляской, однако гражданин отказался от предложенной помощи. У гражданина имеются специальные наколенники, налокотники и перчатки, которые помогают ему при движении. Медицинская организация города Медногорска обеспечена всем необходимым для создания комфортных условий оказания медицинской помощи маломобильной категории граждан (кнопка вызова персонала, подъёмник, коляски, лифт). Руководство медицинской организации благодарит жителей за чуткое и отзывчивое отношение, спасибо, что не остаётесь равнодушными!» — сказали в больнице.

Новый виток обсуждений вызвало видео, размещенное в Instagram-аккаунте министерства здравоохранения Оренбуржья. Семья заявила, что сама отказалась от инвалидной коляски в больнице.

«Мы пришли в больницу на прививку. Нам фельдшер предложил коляску, мы отказались. Мы сами быстро передвигаемся, нас такси ожидало. Претензий к врачам не имеем, он у нас так передвигается постоянно. На съемки мы разрешения не давали, будем подавать в суд», — подчеркнула супруга мужчины-инвалида.

Минздрав региона обратился ко всем владельцам анонимных пабликов в соцсетях и анонимных телеграм-каналов с просьбой думать не только о своих рейтингах, но и о уважении к личному пространству и чувствам других людей (тем более больных), не говоря уже о репутации больниц и своего региона.

Также министерство акцентировало внимание на том, что по результатам прокурорской проверки нарушений в Медногорской больнице не выявлено.

«Раньше как было, один ползёт — восемь помогают, сейчас — один ползет, восемь снимают…» — отметил Михаил Г.

«Иначе и быть не могло! У нас везде порядок, все поликлиники, и больницы, и прочие учреждения всем обеспечены, очередей нет! И министр — молодец! Все для народа!» — иронизирует другой пользователь интернета.

Ряд подписчиков не исключает, что чиновники договрились с семьей по поводу комментария. Подписчики недоумевают по поводу того, что очевидец снимала видео и громко комментировала — это не могла остаться незамеченным ни инвалидом, ни его супругой. Ни один из них замечания не сделал и не потребовал прекратить съемку.

Между тем призыв минздрава сделал свое дело, многие пользователи ополчились против тех, кто становится очевидцев подобных случаев и хватается за телефон, чтобы запечатлеть на видео и «слить» в интернет ради хайпа.

«Как надоело уже, что в наше время чихнуть нельзя — тебя уже снимут и выложат в сеть. Может, стоит уже наказывать за подобное», — считает одна из подписчиц паблика в Instagram.

«Полностью согласна! Девушка, которая снимала, не имела права выкладывать чужую жизнь в сети. Если действительно хотела помочь, могла подойти к главному врачу, администрации поликлиники. Одну наказать, другим не повадно будет», — вторит другой комментатор.

«Уважаемые посетители общественных социальных сетей, дело в том, что есть установленные нормы и правила поведения человека в общественных местах, коим является в данном случае больница города Медногорска. Поэтому, чтобы не шокировать людей, чтобы не было кривотолков и недопонимания в том, что сам человек так захотел или ему действительно нужна была помощь в плане передвижения по медучреждению, и она просто не была оказана на этапе предоставления транспортного средства для передвижения в виде коляски. Еще раз повторяю, чтобы не шокировать людей, нужно передвигаться на коляске, если ты, к сожалению, являешься инвалидом, и не вызывать у людей двоякого чувства жалости или равнодушия медучреждения к инвалидам! Все желания тайные, хотелки явные можно воплощать в своём личном, например, домашнем пространстве (прошу прощение за прямому)! При соблюдении определённых норм поведения в общественных местах и не будет почвы для обсуждении подобного сюжета!» — сделала вывод Любовь А.

Стоит отметить, что интернет уже давно окрестили «животворящим». Люди понимают, что порой только посредством интернета можно добиться справедливости и решения проблемы. Но и в обществе интернет-пользователей есть «паршивые овцы», которые ради хайпа выкладывают разные «чихи», вызывающие только раздражение.

Читайте ранее в этом сюжете: В больнице Оренбуржья инвалид передвигался на коленях