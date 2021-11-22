Красноярск, 22 ноября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, учредителем которой является министерство культуры региона, в ноябре 2021 года по схеме «закупка у единственного поставщика» приобрела крупную партию книг. В целом было закуплено 430 книг разных авторов и направлений, в списке оказались и любовные романы, в том числе с таким названием, как «Zолушка в постель», книги по экзотерике, а также книги с пометкой «18+», отмечает ИА REGNUM со ссылкой на тендеры.

ИА REGNUM Библиотека

Один контракт был подписан на сумму 243 278 рублей, а второй — на 128 814,6 рубля. Среди книг по истории, науке, о путешествиях встречаются в заказе и такие, приобретение которых для государственной научной библиотеки вызывает вопросы.

На сайте автономного госучреждения, которым является библиотека, уточняется, что её фонд насчитывает порядка 4 млн документов, в том числе книг, нот, газет, журналов и многого другого. Свыше 110 тыс. единиц — это краеведческие издания. Есть в фонде библиотеки и дореволюционные сибирские газеты и журналы, литература на 60 языках, а также редкие издания.