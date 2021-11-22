Самара, 22 ноября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего главы Управления федеральной службы безопасности по Самарской области Владимира Федосеевича Татаурова выразил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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«От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным и близким ушедшего из жизни генерал-лейтенанта Владимира Федосеевича Татаурова — человека, который посвятил свою жизнь служению Родине», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Владимир Татауров занимал пост начальника самарского Управления федеральной службы безопасности с 2015 по 2020 год. За это время сотрудники ведомства раскрыли ряд преступлений, которые были совершены организованными преступными группами, кроме этого были предотвращены теракты и пресечены коррупционные преступления.

«Благодаря профессионализму, мужеству, отваге, ответственному отношению к делу, честности и принципиальности Владимир Федосеевич завоевал непререкаемый авторитет как среди руководителей и сотрудников силовых ведомств, так и органов власти, промышленных и коммерческих организаций. На него всегда можно было положиться в решении самых сложных вопросов. Это был профессионал высочайшего уровня, настоящий Патриот, беззаветно преданный Родине», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что Татауров не раз был отмечен государственными наградами.

«Но самой большой наградой для него всегда было спокойствие жителей, порядок и законность на вверенной ему территории. Память об этом выдающемся человеке всегда будет жить в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими», — говорится в сообщении пресс-службы.