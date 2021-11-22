Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Один из троих мужчин, задержанных после ДТП в Ленобласти, во время которого из багажника автомобиля вывалился труп убитого человека, признался в еще одном убийстве и акте каннибализма. 23-летний молодой человек заявил, что осознанно хотел попробовать человечины.

Цитата из к/ф «Дракула». реж Фрэнсис Форд Коппола. 1992. США Дракула

«В сентябре 2020 года <…> он поймал и зарезал прохожего. После этого подозреваемый якобы отрезал часть от трупа, пришел домой, сварил и съел», — передает «Пятый канал».

Речь идет об убийстве в популярном лесопарке Сосновка на севере Петербурга. Там был убит 38-летний мужчина, его тело со следами надругательства было найдено в дренажной трубе. Убийство до сих пор не было раскрыто.

Следствие намерено тщательно проверить показания задержанного с выездом на место преступления.

Напомним, тело 50-летнего мужчины с перерезанным горлом обнаружили 20 ноября на трассе А-121 «Сортавала» возле врезавшегося в отбойник автомобиля Mitsubishi Galant. Три человека после ДТП сбежали в лес, в багажнике нашли две лопаты и веревку. На следующий день были задержаны трое лиц. По данным следствия, двое из них причастны к убийству, совершенному в гаражах в Калининском районе Петербурга, а третий присоединился к ним, чтобы помочь вывезти и спрятать тело убитого. Но не справился с управлением и совершил ДТП, в результате которого вскрылось преступление.