Хабаровск, , 07:39 — REGNUM Ледяной циклон с дождём и снегом проходит не только в Приморье, но и в соседнем Хабаровском крае — в ночь на 22 ноября в районах начался снег. Первыми под удар стихии попали южные территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Снежная метель в Хабаровском крае Пресс-служба правительства Хабаровского края

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В Хабаровске сильная метель с порывами ветра до 20 м/с, видимость на дорогах снижена. По прогнозам синоптиков, край во власти циклона будет два дня. Уже сейчас циклон смещается в северную часть региона. Но пока снега там нет, а осадки отмечены лишь в Советско-Гаванском районе. Эпицентр непогоды проходит по Хабаровскому району.

Как только от синоптиков было получено предупреждение о циклоне, губернатор края Михаил Дегтярев ввёл на всей территории края режим повышенной готовности. Он также поручил профильным ведомствам обеспечить транспортное сообщение внутри региона, расчистку автотрасс. Спасатели готовы отреагировать на любые возможные ЧС или другие нештатные ситуации.

Глава региона обратился к коммунальным службам с жалобами от жителей края на плохую уборку снега.

«Мне поступает масса обращений: муниципалитеты не готовы к разгулу снежной стихии. Страдают люди, они недовольны. Те, кто в этом виноват — ответят», — сказал Дегтярев.

«Снег для Дальнего Востока — это нормальное явление. Снег выпал — это хорошо. Мы три года были без снега. Хоть Новый год со снегом встретим», — ответил на резкие замечания губернатора один из чиновников городской администрации.

«Более сотни переломов локтевых костей и порядка десяти переломов тазобедренных костей — на совести коммунальщиков. Это серьезные вещи. Практически уголовное дело», — сказал зампредседателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

23 ноября циклон накроет северные районы края и побережье Охотского моря. Прогнозируется сильный ветер со снегом и порывами до 20 м/с, а вдоль береговой черты — до 30 м/с. Погодные условия могут привести к аварийным ситуациям на объектах энергоснабжения и ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, телеграм-каналы и соцсети Приморья с утра 22 ноября активно заполняются фото и видео последствий ночного снежного циклона с дождём. Приморцы в сообщениях пишут, что в регионе может повториться ледяной шторм 2020 года.