Висконсин, США, 22 ноября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Как минимум 28 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести после наезда внедорожника на участников рождественского шествия в городе Уокешо в американском штате Висконсин. Об этом 22 ноября сообщает телекомпания CNN.

ДТП

По предварительным данным, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, четверо — в тяжёлом, состояние шестерых оценивается медиками как средней тяжести. Начальник полицейского управления города Дэн Томпсон заявил, что в результате ДТП погибли несколько человек, отметив, что власти города пока не готовы назвать точное число погибших.

Инцидент произошёл в 16:39 по местному времени (01:39 мск 22 ноября). Красный внедорожник на большой скорости протаранил толпу людей, участвовавших в рождественском шествии, снёс ограждение и скрылся с места ДТП. Сотрудники полиции открыли стрельбу по автомобилю, но остановить его не удалось. На настоящий момент сотрудникам полиции удалось задержать человека, «имеющего отношение к произошедшему». Уточнений от полиции, идёт ли речь о водителе автомобиля, не поступало.

Представитель Белого дома сообщил телеканалу CNN, что федеральные власти пристально следят за ситуацией в Висконсине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате ДТП в Висконсине пострадали 11 взрослых и 12 детей.