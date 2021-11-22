Горловка, ДНР, 22 ноября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже шесть часов обстреливают окраины Горловки. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».

ТГ-канал главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко Попадания украинских 122-мм снарядов в здание экспериментального цеха Ясиноватского машзавода.

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«С половины пятого вечера украинские боевики обстреливают западные и северо-западные окраины Горловки из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов. Интенсивность огня не стихает уже около шести часов подряд. Почти все районы города слышат разрывы снарядов и звуки перестрелок. Как сообщают жители, в некоторых районах, в частности возле Майорска, завязались бои».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 ноября, ВСУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватскому машзаводу. Пострадал экспериментальный цех предприятия — пробита кровля, повреждены стены и окна.

«Здесь трудятся мирные люди, никакой опасности украинской стороне не представляют. Мы хотим работать, и мы будем дальше работать!» — заявил исполнительный директор завода Владислав Мурай.

ТГ-канал главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко Здание экспериментального цеха Ясиноватского машзавода

В последнее время Киев при поддержке Запада заметно активизировал свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. Недавняя провокация с «учениями» в акватории Черного моря, почти ежедневное нарушение перемирия в Донбассе свидетельствуют о том, что украинские власти никаким образом не хотят мирного урегулирования процессов на юго-востоке и нацелены исключительно на войну.

Читайте также: Минские соглашения? Не слышали. ВСУ громят железнодорожный узел Донбасса