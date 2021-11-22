Хангаласский район, Якутия, 22 ноября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Хангаласском районе Якутии предприятие, занимавшееся организацией пассажирских перевозок, не платило зарплаты своим сотрудникам. Долг составил 2,2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

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Зарплату вовремя не получил 31 работник транспортного предприятия. Прокуратура обратилась в суд с целью взыскать задолженность по оплате труда. После этого люди получили заработанные деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, якутянам вернули 255 млн рублей долгов по зарплате благодаря прокуратуре. Всего надзорное ведомство выявило задержки оплаты труда на 267,9 млн рублей. Такой долг накопился за восемь месяцев 2021 года.