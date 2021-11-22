Симферополь, , 07:07 — REGNUM Министерство культуры Крыма, временно обезглавленное после возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ведомства, через суд пытается взыскать с одного из господрядчиков более 108 млн рублей. Заседание арбитража Москвы по иску к ООО «Корпорация Атта групп» назначено на 14 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Данный спор на сумму 108 413 827,5 рубля рассматривается с конца июля 2021 года, но слушания неоднократно откладывались. В дело третьими лицами привлечены Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, госкомитет по охране культурного наследия Крыма и ГКУ «Инвестстрой Республики Крым». Детали спора пока не известны. В октябре 2021 года и ООО, и министерство подали ходатайства о приобщении к делу дополнительных документов.

Компания-ответчик учреждена в октябре 2010 года, прописана в Москве. Владелец и директор — Наталья Кряквина. По открытым данным, ООО «Корпорация Атта Групп» было поставщиком более 20 госконтрактов на общую сумму свыше 1,38 млрд рублей. Ряд контрактов были заключены с ГКУ «Крымнаследие».

Напомним, 19 ноября 2021 года Басманный суд Москвы отправил на два месяца под арест министра культуры Крыма Арину Новосельскую, ставшую фигурантом дела о взятке в 25 млн рублей. По данным следствия, деньги были получены за общее покровительство при реализации строительного подряда.

Читайте также: В деле о крупной взятке — новый поворот: минкультуры Крыма пошло в суд