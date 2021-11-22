Новосибирск, , 07:00 — REGNUM При получении крупной партии наркотиков задержана 18-летняя студентка одного из колледжей Новосибирска. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Нет наркотикам ElIndignado653

«Подозреваемую в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск задержали около железнодорожной станции Нижняя Ельцовка. Накануне в мессенджере фигурантка получила координаты места положения тайника с запрещенным веществом и в момент вскрытия «клада» была задержана транспортными полицейскими», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что наркотическое вещество было расфасовано в 60 пакетиков и приготовлено для реализации в различных районах города. Общая масса изъятого превысила 45 граммов.

В отношении студентки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.