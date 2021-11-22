Благовещенск, 22 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В столице Амурской области произошла коммунальная авария. Без водоснабжения в Благовещенске остались три жилых дома и детский сад, сообщило Amur.info.

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«Порыв на водопроводе. Специалисты выехали на место, начали проведение работ. Управляющие компании оповещены», — отметили в ООО «Амурские коммунальные сети».

Детей из детского сада отправили по домам.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько микрорайонов Якутска оставались без электричества из-за аварии на трансформаторной подстанции. Ещё одно отключение электроснабжения произошло на линии между посёлком Сунтар и городом Нюрба.