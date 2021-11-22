Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид (в миру — Сергей Иванович Дзюбан), отлучённый от сана за раскольничество, погиб в результате ДТП в Ленинградской области. Об этом 22 ноября сообщает портал 47news.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 21 ноября на 507-м километре федеральной автотрассы Вологда — Новая Ладога. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Водитель грузовика был госпитализирован с травмами ног.

Бывший епископ Диомид находился на переднем пассажирском сидении легкового автомобиля Kia Sorento в момент столкновения с грузовиком MAN.

Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид при жизни получил известность как сторонник изоляции РПЦ и отказа от диалога с другими конфессиями. Он выступал за отмену ИНН, паспортов и мобильных телефонов. За раскольничество и неподчинение священноначалию был отстранён Священным Синодом от управления епархией. В ответ Диомид отказался подчиняться Синоду и предал анафеме руководство РПЦ. За это мятежный епископ был лишён сана.