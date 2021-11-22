Салехард, 22 ноября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Ямал и Югра вошли в десятку регионов-лидеров в России по уровню зарплат. Таковы данные РИА «Рейтинг».

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В Ямало-Ненецком автономном округе доля работников, чья зарплата превышает 100 тыс. рублей составляет 40,5%. Это второй показатель в России. Выше только в Ненецком автономном округе, где данный показатель составляет 46,2%. Доля работающих с зарплатой ниже 15 тыс. рублей составляет в ЯНАО 1%, диапазон самых распространённых зарплат в регионе 55−139 тыс. рублей.

Среди регионов Уральского федерального округа в десятку по уровню зарплат попал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, который расположился на восьмой строчке. В ХМАО доля работников, чья зарплата превышает 100 тыс. рублей, составляет 22,4%. Доля работников с зарплатой ниже 15 тыс. рублей в Югре составляет 1,4%, диапазон самых распространённых зарплат в регионе составляет 40−90 тыс. рублей.

Отмечается, что исследование подготовлено на основе данных Росстата по средним зарплатам за 12 месяцев — с августа 2020 года по август 2021 года. Регионы проранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 100 тысяч рублей. В расчётах учтена выплата подоходного налога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, своё финансовое положение в середине ноября 2021 года посчитали трудным более двух третей жителей России, следует из опроса Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ.