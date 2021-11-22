Сковородинский район, Амурская область, 22 ноября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Приамурье воспитательницу детского сада отправили в отпуск без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививки от COVID-19. Женщина пыталась опротестовать это решение через суд, но не смогла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в администрации Сковородинского района Амурской области.

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Там подчеркнули, что сотрудница детского сада не уволена, а временно отстранена от работы до снятия ограничений или до того, как сделает прививку от коронавируса. Такое решение принято на основании постановления Роспотребнадзора по региону, в котором отрасль образования указана как обязательная для иммунизации от COVID-19. На основании этого поданный в суд женщиной иск не был удовлетворён.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе №14 Биробиджана десять учителей 15 ноября были отстранены от обучения детей потому, что не сделали прививки от коронавируса. Педагоги возмущены таким требованием и обратились в прокуратуру.