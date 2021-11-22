Владивосток, 22 ноября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Телеграм-каналы и соцсети Приморья с утра 22 ноября активно заполняются фото и видео последствий ночного снежного циклона с дождём. Приморцы в сообщениях пишут, что в регионе может повториться ледяной шторм 2020 года.

Пресс-служба МЧС РФ Приморского края Снег во Владивостоке

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Столицу Приморья сковали пробки — гололёд, снег с дождём парализовали движение автотранспорта во Владивостоке. На дорогах края также гололедица, отмечается рост числа аварий и опрокидывания автомобилей в кюветы.

«Непогода всё больше обретает черты прошлогоднего ледяного дождя: упавшие провода, обледенение дорог и деревьев», — написала пользователь svodka25.

«Владивосток встречает второй апокалипсис — на улице льёт дождь, который превращается в толстую корку льда на деревьях, проводах, машинах и других поверхностях. На дорогах — потоки льда и воды, огромные лужи. Гололедица. Горожанам, решившим в это утро не пользоваться личным транспортом, придётся постоять под холодным дождём на остановках или отдать кругленькую сумму за такси — цены на поездки в связи с непогодой выросли», — написал newsvlru.

По сообщению краевых властей, к середине дня дождь идёт в Ольгинском, Партизанском и Чугуевском районах, дождь со снегом — в Красноармейском и Хасанском районах, в Лазовском, Тернейском районах и в Дальнегорске, мокрый снег в Кавалеровском районе, на остальной территории Приморья — снег.⠀

«Заблокированных поселений нет, проезд обеспечен ко всем населённым пунктам. Работает 187 спецмашин «Примавтодора» — они заняты на патрулировании дорог, мониторинге ситуации, в их очистке и обработке», — добавили специалисты.

Также отмечается шквал обращений населения в травмпункты.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился 22 ноября к главам муниципалитетов и руководителям предприятий и организаций с просьбой не задействованным в работе оперативных служб, служб круглосуточного обеспечения жизнедеятельности края и других подобных структур сократить в понедельник рабочий день.