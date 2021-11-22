Нижний Тагил, Свердловская область, 22 ноября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. В Свердловской области планируют построить восточный объезд Нижнего Тагила. Об этом сообщил журналистам глава регионального минтранса Василий Старков.

Ntagil.org Драматический театр в Нижнем Тагиле после капитального ремонта

По словам чиновника, для этого потребуется порядка 5 млрд рублей. Новая дорога позволит разгрузить улицы города и пригородные трассы.

В данный момент власти области формируют соответствующую госпрограмму. В рамках неё они будут просить федерального софинансирования.