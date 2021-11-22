Нижний Тагил, Свердловская область, 22 ноября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области возле пруда обнаружена свалка строительного мусора. Об этом пишут СМИ.

Recyclemag.ru Свалка

По данным издания tagilcity.ru, водоём находится в районе посёлка Кирпичный. На берегу лежат шифер, автомобильные покрышки, старая мебель и т.д. Здесь же обитают утки. Свалка разрастается с 2016 года.

По словам местных жителей, отходы сюда привозят регулярно. Правда, кто это делает, неизвестно.