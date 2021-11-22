Якутск, 22 ноября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В селе Бетюнцы Амгинского района Якутии допустили появление стаи безнадзорных собак, не отлавливая их должным образом. К такому выводу пришла прокуратура, проводившая там проверку после нападения собак на школьника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Hd-wallpapersdownload.com Волчья стая

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Собаки окружили мальчика 9 ноября, их было около десятка. Ребёнок смело и спокойно отбивался от животных и не пострадал. Прокуратура выяснила, что у администрации села был заключён договор с предпринимателем, который должен был отлавливать собак.

«В адрес исполнителя услуг направлена лишь одна заявка на отлов безнадзорных животных, что не соответствует имеющейся объективной потребности, таким образом, работа в названном направлении фактически не осуществлялась, что привело к нападению на ребёнка стаи собак», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в посёлке Рыбачий Камчатского края собаки покусали ребёнка. Прокуратура ищет виновных в инциденте.