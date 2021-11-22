Висконсин, США, , 05:58 — REGNUM Несколько человек погибли, более 20 пострадали в результате наезда внедорожника на рождественскую процессию в американском штате Висконсин. Об этом 22 ноября сообщил начальник полицейского управления города Уокешо Дэн Томпсон на пресс-конференции, трансляцию которой вели американские телеканалы.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Шеф полиции города Уокеша, где произошёл инцидент, уточнил, что в результате наезда автомобиля пострадали более 20 человек, в том числе дети. Кроме того, Томпсон подтвердил информацию о погибших, не раскрывая точное число жертв.

По словам Томпсона, в результате ДТП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 11 взрослых и 12 детей. Также шеф городской полиции рассказал о задержании человека, который «представляет интерес для следствия» в связи с произошедшим. О ком идёт речь, не уточняется. Томпсон пояснил, что на настоящий момент у сотрудников правоохранительных органов нет информации, которая бы указывала на связь инцидента с терроризмом. Расследование в данном направлении продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и около 20 пострадавших в результате наезда внедорожника на участников рождественского шествия в Висконсине. Автомобиль после наезда на людей скрылся в неизвестном направлении.

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