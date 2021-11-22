Томск, 22 ноября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Днём 22 ноября в Томской области ожидается −4…+1 °С, местами до — 9 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах гололёдно-изморозевые явления. Ветер юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 15−19 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 22 ноября в Омской области ожидается 0…-5 °C.

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