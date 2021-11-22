Владивосток, 22 ноября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Приморье в качестве самозанятых зарегистрировано уже свыше 29 тыс. человек — это более чем в два раза превышает плановые показатели на конец года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Парикмахер

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«Очевидно, что налог в 4−6% для граждан выгоднее, чем стандартный в 13%. В то же время, легализовав свой бизнес, граждане могут больше не волноваться насчет возможных санкций со стороны контрольно-надзорных органов и, самое главное, при необходимости они могут получить государственные меры поддержки, предусмотренные для субъектов МСП», — пояснили специалисты.

Всего на середину ноября в крае зарегистрированы 29 083 самозанятых. В топ-10 наиболее популярных видов деятельности входят такие направления, как «перевозка пассажиров», «водитель», «перевозка грузов», «маникюр, педикюр», «парикмахер», «репетитор» и «фотограф». Предусмотрено, что к концу 2021 года в крае будут работать не меньше 12 тыс. самозанятых, к 2024 году — 18 827.

Регистрация самозанятых будет продолжена, никаких ограничений на применение этого налогового режима нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за 2021 год число самозанятых граждан увеличилось в 2,5 раза.