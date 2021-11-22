Екатеринбург, , 05:53 — REGNUM В центре Екатеринбурга повторно пытаются продать «Дом М.И. Маева», построенный в начале ХХ века и являющийся объектом культурного наследия. Соответствующая информация размещена на сайте свердловского фонда имущества.

Аукцион

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Здание находится на улице Тургенева, 20. Аукцион был объявлен 19 ноября. Минимальная стоимость объекта определена в 6 415 тыс. рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 22 ноября по 21 января.

Ранее дом уже пытались продать. Отметим, он был построен в стиле «русский модерн». Объектом культурного наследия здание является с 1980 года.