Якутск, , 05:59 — REGNUM Пропускную способность БАМа и Транссиба намерены увеличить до 270−300 млн тонн к 2035 году и до 210−240 млн тонн — к 2030. Это позволит поднять объёмы вывоза на восток угля с Эльгинского месторождения в Якутии, сообщил «Коммерсант».

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По словам главы ОАО РЖД Олега Белозёрова, мероприятия по расширению железнодорожных магистралей будут осуществляться по более дешёвому варианту. Насколько именно увеличат пропускную способность БАМа и Транссиба, будет зависеть от энергетического перехода и от того, как пойдут товарные потоки.

«Проблема загруженности в восточном направлении возникла буквально в последние годы. В 2015 году, когда меня назначали на должность руководителя ОАО РЖД, пропускная способность в восточном направлении была 98 млн тонн. На сегодняшний момент мы везем 144 млн тонн, в 2024 году это будет 180 млн тонн всех грузов», — отметил Олег Белозёров.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость строительства частной железной дороги от Эльгинского месторождения (Якутия) до Охотского моря (Эльга — Чумикан), а также строительство там порта оценивали в 97,1 млрд рублей.