Южно-Сахалинск, , 05:45 — REGNUM Спасатели объявили экстренное предупреждение в связи с возможным ухудшением погоды в Южно-Курильском и Курильском районах Сахалина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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Синоптики прогнозируют, что ночью 23 ноября на Курилы обрушится ураганный ветер с порывами до 33−35 м/с. Также ожидается сильный дождь.

Спасатели предупредили о надвигающейся непогоде администрации районов и рекомендовали населению не покидать пределы населённых пунктов, соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился 22 ноября к главам муниципалитетов и руководителям предприятий и организаций с просьбой не задействованных в работе оперативных служб, служб круглосуточного обеспечения жизнедеятельности края и других подобных структур сократить в понедельник рабочий день.