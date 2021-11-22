Владивосток, , 05:37 — REGNUM В Приморье составлен антирейтинг муниципалитетов по уровню употребления алкоголя на душу населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе правительства края. Власти намерены усилить борьбу с оборотом нелегального алкоголя и пропаганду здорового образа жизни.

Пьянство

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По итогам девяти месяцев 2021 года каждый совершеннолетний житель Приморья в среднем ежемесячно употреблял почти пять литров алкогольной продукции — от пива до крепких спиртных напитков. При этом речь идёт только о напитках, приобретенных в торговых точках, имеющих лицензию на продажу алкогольной продукции.

Рейтинг по употреблению алкоголя на душу населения возглавили Большой Камень, Надеждинский район и Арсеньев, где в среднем взрослые выпивают от 6,67 до 7,42 литра различных спиртных напитков в месяц. Меньше всего пьют в Дальнереченском, Спасском и Хорольском районах (0,85−2,55 литра в месяц).

От алкогольных отравлений погибли 92 приморца. Больше всего таких случаев зарегистрировано в Находке и Владивостоке (13 и 12 соответственно).

«Об объёмах теневого оборота говорит количество легальных алкогольных магазинов на 1000 человек населения. В Приморье этот показатель чуть более 2, что достаточно мало. В то же время, на один магазин, имеющий лицензию на торговлю алкоголем, в среднем по краю приходится более пяти, не имеющих такой лицензии», — пояснили специалисты.

Как показала практика проведения контрольных мероприятий 2021 года, из 52 обращений на телефон «горячей линии» и через платформу обратной связи, доля подтвержденных жалоб составляет 100%, то есть во всех придомовых магазинах, указанных в жалобах и объектах общепита, осуществлялся оборот нелегальной алкогольной продукции.

«Мы прорабатываем пакет мер, направленных на снижение употребления алкоголя среди населения. В первую очередь, эти меры будут направлены на усиление контроля в области исполнения действующего в этой сфере законодательства», — сказал зампредседателя правительства Приморья Николай Стецко.

Отмечается, что власти региона уже подготовили региональный законопроект, вводящий дополнительные ограничения в обрасти торговли алкоголем. Он передан на рассмотрение в Законодательное собрание края.

Как сообщало ИА REGNUM, негативные последствия предложения Минфина России о повышении в стране цен на крепкие алкогольные напитки назвал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.