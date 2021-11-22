Сантьяго, , 05:12 — REGNUM Кандидатов на пост главы государства Хосе Антонио Каста и Габриэля Борика поздравил с выходом во второй тур президентских выборов действующий лидер Чили Себастьян Пиньера. Об этом 22 ноября сообщает телеканал 24 Oras.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Чили 21 ноября состоялись президентские выборы. По итогам подсчёта 85% голосов избирателей, за Каста проголосовали 28,06% избирателей, за Борика — 25,48%. Никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, а это означает, что в Чили состоится второй тур выборов главы государства.

Президент Чили Пиньера поздравил обоих кандидатов с выходов во второй тур выборов главы государства и напомнил, что голосование состоится 19 декабря текущего года.

«Будущего президента Чили и его правительство ждут серьезные вызовы, которые потребуют много усилий. Какие-то из них носят международный характер, другие — национальный. Среди этих вызовов — борьба с изменением климата и пандемией, продолжение вакцинации, обеспечение безопасности граждан и создание хороших рабочих мест», — отметил чилийский лидер.

Каст считается ультраконсервативным политиком, он неоднократно выступал в защиту режима диктатора Аугусто Пиночета (1915−2006). В своей предвыборной программе политик предлагал сократить налоги, расширить полномочия правоохранительных органов и отменить закон, разрешающий аборт в ряде случаев (изнасилование, угроза жизни матери, нежизнеспособный плод). Он уже баллотировался на пост президента в 2017 году.

Борик выдвигается от левой коалиции и является самым молодым кандидатом в президенты. 35-летний политик в случае победы на выборах собирается ввести налог на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (добыча меди — основная статья доходов Чили). Также Борик выступает за легализацию абортов и переход к бесплатному образованию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенат Чили не одобрил импичмент президенту страны в связи с подозрениями в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры».

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