Биробиджан, 22 ноября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Федеральный транш в 895 млн рублей в Еврейской автономии потратят на расчёт с поставщиками угля и подрядными организациями, которые готовили котельные к отопительному сезону. Деньги регион получит в соответствии с распоряжением премьер-министра правительства РФ Михаила Мишустина. Он назвал ситуацию в сфере ЖКХ региона очень сложной.

Volgadmin.ru Отопительный сезон

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По информации ИА EAOMedia, в начале отопительного сезона жители Смидовичского, Ленинского, Биробиджанского и Облученского районов Еврейской автономии жаловались на перебои с подачей тепла. В Облученском районе в октябре ещё меняли котельное оборудование, что сдвинуло сроки начала отопительного сезона. В правительстве региона считают, что все жалобы оперативно устранялись, а отопительный сезон проходит без срывов и сбоев.

«Полученные из федерального бюджета средства позволят провести новые конкурсы на закупку угля и обеспечить котельные региона качественным топливом до конца отопительного сезона», — подчеркнул начальник департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства ЕАО Владимир Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Михаила Мишустина, федеральный транш позволит привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры и оплатить коммунальные платежи школ и других организаций бюджетной сферы.