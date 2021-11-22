Биробиджан, 22 ноября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. На четырёх автомобильных дорогах Еврейской автономной области введены ограничения на движение общественного транспорта. Сложная дорожная ситуация 22 ноября возникла из-за снегопада и метели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИБДД управления МВД региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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Автобусы пока не будут ходить по участку федеральной трассы«Амур», а также на региональных дорогах, соединяющих Биробиджан с населёнными пунктами Унгун, Ленинское, Амурзет и Головино.

Автомобилистам рекомендовано также повременить с поездками на дальние расстояния.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики заранее предупреждали о сильном снегопаде и штормовом ветре в Еврейской автономной области 22 и 23 ноября. Подразделения ГУ МЧС по ЕАО были переведены в режим готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.