Висконсин, США, , 04:34 — REGNUM Как минимум один человек погиб, ещё 20 пострадали в результате наезда внедорожника на рождественскую процессию в американском штате Висконсин. Об этом 22 ноября сообщает местное отделение телекомпании CBS.

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Инцидент произошёл в городе Уокешо около 16:35 по местному времени (01:35 мск). По словам начальника полицейского управления города, красный внедорожник на большой скорости протаранил участников рождественской процессии. Сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю, но ему удалось скрыться с места ДТП. В результате инцидента пострадали как минимум 20 человек, один пострадавший скончался.

Сотрудники полиции провели эвакуацию людей с места происшествия и обратились к жителям города с настоятельной просьбой избегать посещения центра города. Кроме того, был создан центр, где потерявшиеся во время инцидента люди смогут найти друг друга.

Более подробную информацию начальник полицейского управления и мэр города обещали предоставить на специальном брифинге для прессы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 30 пострадавших в результате наезда автомобиля на рождественскую процессию в американском штате Висконсин.

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