Якутск, , 04:29 — REGNUM Несколько микрорайонов Якутска оставались без электричества из-за аварии на трансформаторной подстанции. Ещё одно отключение электроснабжения произошло на линии между посёлком Сунтар и городом Нюрба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Якутскэнерго».

Без электричества amir taj

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В столице республики были обесточены здания в микрорайоне ДСК, на Покровском тракте и Сергеляхском шоссе. Также отключилась высоковольтная линия «Сунтар — Нюрба — Верхневилюйск — Вилюйск».

«Благодаря слаженным действиям персонала разных служб, все работы были завершены в полном объёме в максимально сжатые сроки, ограничения сняты, потребители запитаны по постоянной схеме», — отметил главный инженер ЦЭС Михаил Варейкис.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Приморском крае из-за штормового ветра и сильного дождя остались без электроснабжения 5,5 тыс. домов. К утру 9 ноября подача электричества в большинство населённых пунктов была восстановлена.