Омск, 22 ноября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Днём 22 ноября в Омской области ожидается 0… — 5 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Зима

Ветер южный, юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются гололёдные явления.

Как сообщало ИА REGNUM, на Таймыре Красноярского края ожидается очень сильный ветер.

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