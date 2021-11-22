Порт-о-Пренс, , 04:10 — REGNUM Двое из 17 похищенных христианских миссионеров из США и Канады были освобождены на Гаити. Об этом 21 ноября сообщила американская благотворительная организация Christian Aid Ministries.

Заложник

Уточняется, что были освобождены двое из похищенных в октябре текущего года 17 миссионеров. Подробности и условия освобождения миссионеров, их местонахождение и имена не раскрываются. Отмечается, что освобождённые сейчас находятся в безопасном месте и о них заботятся.

Напомним, 17 миссионеров из религиозной организации Christian Aid Ministries были похищены неизвестными 16 октября текущего года в Порт-о-Пренс. В группе были 16 граждан США и один канадец, миссионеры и члены их семей в момент похищения ехали на автобусе в аэропорт. Полиции Гаити удалось установить, что все похищенные живы, и начать переговоры с похитителями.

Стоит отметить, что в охваченном социальным и экономическом кризисом Гаити похищение людей ради выкупа стало обыденным явлением. С начала года здесь зарегистрировано 782 случая захвата заложников. Однако такая многочисленная группа людей была похищена впервые.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что злоумышленники, похитившие группу из 17 американских и канадских миссионеров на Гаити, потребовали $17 млн за их освобождение.

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