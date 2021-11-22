Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 04:04 — REGNUM На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 22 ноября ожидается очень сильный юго-восточный ветер, порывы 15−20 м/с, местами до 25 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Штормовой ветер 54.mchs.gov.ru

На севере Туруханского района днём 22 ноября прогнозируются порывы юго-восточного ветра 15−18 м/с, в Хакасии — порывы юго-западного ветра 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 22 ноября лавиноопасно.

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