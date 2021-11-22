Владивосток, 22 ноября, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился 22 ноября к главам муниципалитетов и руководителям предприятий и организаций с просьбой не задействованных в работе оперативных служб, служб круглосуточного обеспечения жизнедеятельности края и других подобных структур сократить в понедельник рабочий день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Циклон

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Предложение Кожемяко связано с минимизацией рисков в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Давайте строить свою работу так: если видим неблагоприятные погодные условия, тем более о них известно заранее, нет никакой нужды оставлять школьные занятия, призывать на работу тех, кто не задействован круглосуточно или в дежурных службах. Температура будет понижаться, возможен гололед, поэтому отпустите людей домой, чтобы в вечернее время можно было беспрепятственно провести очистку дорог», — сказал губернатор.

Отмечается, что если снег с дождём будет продолжаться, аналогичные меры необходимо принять и во вторник, 23 ноября, в частности, дать возможность сотрудникам остаться дома.

По словам Олега Кожемяко в крае организованы работы по созданию аварийных запасов, резервных источников питания, аварийных бригад.

В связи с активизацией циклонической деятельности 22 ноября и ночью 23 ноября на большей территории региона пройдут осадки смешанного характера.

В Приморье идут дождь и мокрый снег. Автолюбителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, обращать внимание на знаки, давать возможность работать технике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в ближайшие несколько часов ожидается сильное понижение температуры, гололёд. До полудня 22 ноября будет идти сильный дождь, а позднее ожидается мокрый снег. Общее количество осадков в этот день ожидается до 49 мм.