Красноярск, , 03:56 — REGNUM В горных районах Красноярского края 22 ноября лавиноопасно, сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, опасность схода лавин сохраняется в горах Тувы и Хакасии, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае завершено расследование уголовного дело о гибели троих человек в результате схода снежной лавины на горе Отдельная в Норильске.

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