Висконсин, США, 22 ноября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Внедорожник въехал в рождественскую процессию в американском штате Висконсин. Об этом 22 ноября сообщает местное подразделение телекомпании CBS.

ДТП

Инцидент произошёл в городе Уокешо во время рождественского парада. Красный внедорожник на большой скорости въехал в рождественскую процессию, сбил ограждение и скрылся с места ДТП. По предварительным данным, сотрудники полиции пытались остановить автомобиль, открыв по нему стрельбу.

Очевидцы происшествия сообщают о как минимум 30 пострадавших в результате происшествия. Официальной информации от местной полиции на настоящий момент не поступало. Из района ЧП проводится эвакуация людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и 13 пострадавших в результате столкновения фуры и пассажирского автобуса в Канаде.