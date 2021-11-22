Анадырь, 22 ноября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. На Чукотке до конца 2021 года планируется создать и сдать в эксплуатацию восемь приютов для животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

(сс) Hanny Naibaho Невинное животное

Деньги на строительство приютов для бездомных животных выделены по распоряжению губернатора Романа Копина из окружного бюджета — 35,2 млн рублей.

Создание приютов планируется завершить с 22 ноября по 15 декабря, в том числе: в Анадыре до 22 ноября, в Угольных Копях и Билибино до 30 ноября, в Беринговском, Эгвекиноте, Лаврентия, Провидения и Певек до 15 декабря. За исключением Провидения, где будут модульные сооружения.

С января 2022 года планируется набор штата специалистов во все созданные приюты по три человека — заведующий, ветеринарный санитар и водитель. Также будет закуплено необходимое оборудование для отлова животных и автотранспорт для их перевозки.

Отмечается, что в 2022 году на приюты будут выделено ещё 7,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальный Центр передержки животных в Костроме просит горожан помочь продуктами и стройматериалами.