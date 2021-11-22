Челябинск, 22 ноября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск, адресованный производителю тракторов, дорожно-строительной спецтехники — ООО «Челябинский тракторный завод — Уралтрак». Исковое заявление от кредитора пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Иск к тракторному заводу

Иск от ООО «Промышленная компания «Юмэкс» из Башкирии поступил в суд 19 ноября 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации СРО «Южный Урал». Прочие детали дела пока не известны. Между тем в октябре 2021 года компания «Юмэкс» выиграла два судебных спора о взыскании с «Уралтрака» долгов за поставленную продукцию — свыше 463 тыс. рублей и 434 тыс. рублей. Решения ответчик пытается обжаловать.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Челябинский тракторный завод — Уралтрак» учреждено в октябре 2000 года. И. о. директора с конца сентября 2021 года — Игорь Афанасьев. Компания-ответчик является частью дивизиона АО «Концерн «Уралвагонзавод», которое в свою очередь входит в госкорпорацию «Ростех». АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского» принадлежит 49,3% в «Уралтраке». Ещё 41,3% у АО «Концерн «Уралвагонзавод». Также 9,23% в компании имеет министерство имущества Челябинской области.

По открытым данным, «Уралтрак» было поставщиком свыше 150 госконтрактов на общую сумму более 2,9 млрд рублей. Среди заказчиков — Минпромторг РФ, для которого также выполнялся гособоронзаказ — поставка дизельных двигателей и запасных частей к ним.