Москва, , 03:28 — REGNUM Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года опустилась ниже $78 за баррель. Об этом 22 ноября свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Нефтедобыча Noonpost.net

По состоянию на 02:22 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $77,93 за баррель (-1,22%). В последний раз стоимость нефти Brent опускалась ниже $78 за баррель 1 октября 2021 года.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 0,91%, до $75,25 за баррель.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подорожании барреля нефти Brent на 1,10% до $81,08.

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