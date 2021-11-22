Анадырь, , 03:24 — REGNUM На северную и восточную Чукотку план по завозу продуктов питания выполнен на более 101% — всего поступило свыше 17 тыс. тонн. Грузы будут доставлять до пунктов назначения по зимнику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе правительства округа.

Чукотка Пресс-служба правительства Чукотки

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По словам губернатора Романа Копина, непростой остается ситуация с доставкой непродовольственных товаров.«Особое внимание — на доставку грузов по Северному морскому пути по маршруту Архангельск — Певек — Архангельск. По данным на 18 ноября, шесть судов ожидают ледокольной проводки в Певек. На всех судах находится генеральный груз для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Это строительство Баимского ГОКа, золотоизвлекательная фабрика на месторождении Кекура, ВЛ 110 кВ Певек — Билибино, реконструкция ВПП аэропорта Певек и т.д. Учитывая дефицит судов в 2021 году, грузы по каждому отдельному проекту распределены на разных судах, и реализация этих проектов возможна только при доставке всех грузов. При этом отмечу, что значительная часть этих грузов — негабарит, и их доставка зимниками невозможна. Поэтому, согласно расчётам, требуется работа атомного ледокола до конца декабря. Обратились за поддержкой в этом вопросе к вице-премьеру Юрию Трутневу», — сказал Копин. Отмечается, что в ходе выездного совещания во Владивостоке Трутнев поставил Минтрансу задачу разработать динамическую модель мониторинга грузов по всем основным транспортным потокам. Власти Чукотки заявили, что предоставление информации о ходе навигации осуществляется ежедневно, и аналогичное системное решение по мониторингу будет также внедрено на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке сдвинуты сроки навигации по северному завозу. Отсрочка непредвиденная и возникла в связи с задержками отправки грузов из портов Приморья.