Москва, , 03:19 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу РФ во взыскании 150 млн рублей с АО «Микрон», которое является крупным производителем микросхем и входит в одноимённую группу компаний. Вердикт ещё может быть обжалован, решение в полном объёме пока судом не обнародовано, передаёт ИА REGNUM.

Микроэлектроника Иван Шилов © ИА REGNUM

«В удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме», — отмечается в решении судьи Крикуновой.

Напомним, слушать дело начали в мае 2021 года.

По открытым данным, АО «Микрон» было исполнителем свыше 600 гоконтрактов на общую более 24,4 млрд рублей. Из них порядка 50 контрактов были заключены с Минпромторгом РФ. Сумма сделок превышала 5,6 млрд рублей.

Отметим, в конце октября 2021 года суд удовлетворил два иска к акционерному обществу от департамента горимущества Москвы. С ответчика взыскали небольшую сумму пени, возникшую из-за долга по арендной плате.