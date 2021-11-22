Москва, 22 ноября 2021, 03:19 — REGNUM Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу РФ во взыскании 150 млн рублей с АО «Микрон», которое является крупным производителем микросхем и входит в одноимённую группу компаний. Вердикт ещё может быть обжалован, решение в полном объёме пока судом не обнародовано, передаёт ИА REGNUM.
«В удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме», — отмечается в решении судьи Крикуновой.
Напомним, слушать дело начали в мае 2021 года.
По открытым данным, АО «Микрон» было исполнителем свыше 600 гоконтрактов на общую более 24,4 млрд рублей. Из них порядка 50 контрактов были заключены с Минпромторгом РФ. Сумма сделок превышала 5,6 млрд рублей.
Отметим, в конце октября 2021 года суд удовлетворил два иска к акционерному обществу от департамента горимущества Москвы. С ответчика взыскали небольшую сумму пени, возникшую из-за долга по арендной плате.
Справка: компания учреждена в 1994 году, учредителем числится Госимущество. На сайте общества уточнется, что оно — крупный производитель и экспортёр микроэлектроники в РФ.