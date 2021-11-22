Москва, , 03:11 — REGNUM Более 55 беспилотников и самолётов-разведчиков, принадлежащих иностранным государствам, обнаружили за прошедшую неделю российские радиолокационные станции вдоль границ РФ. Данные Минобороны РФ приводит 22 ноября газета «Красная звезда».

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным российского оборонного ведомства, разведку вдоль границ России вели 47 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих иностранным государствам.

Дважды из состава дежурных сил по ПВО были подняты истребители, которые сопроводили иностранные воздушные суда с целью не допустить нарушений границ Российской Федерации. Российские радиолокационные станции сопровождали все полёты иностранных летательных аппаратов и самолётов. Нарушений воздушного пространства России не зарегистрировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у границ России за неделю обнаружили 56 БПЛА и самолётов-разведчиков.

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