Москва, 22 ноября, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Более 55 беспилотников и самолётов-разведчиков, принадлежащих иностранным государствам, обнаружили за прошедшую неделю российские радиолокационные станции вдоль границ РФ. Данные Минобороны РФ приводит 22 ноября газета «Красная звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По данным российского оборонного ведомства, разведку вдоль границ России вели 47 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих иностранным государствам.

Дважды из состава дежурных сил по ПВО были подняты истребители, которые сопроводили иностранные воздушные суда с целью не допустить нарушений границ Российской Федерации. Российские радиолокационные станции сопровождали все полёты иностранных летательных аппаратов и самолётов. Нарушений воздушного пространства России не зарегистрировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у границ России за неделю обнаружили 56 БПЛА и самолётов-разведчиков.